Jokić izabran u prvu petorku na ol-star utakmici NBA lige

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran je u prvu petorku na predstojećoj ol-star utakmici koja će se igrati 15. februara u Inglvudu, hali Los Anđeles Klipersa, saoštila je danas Američka profesionalna košarkaška liga (NBA).

Srpski centar je osmi put uzastopno na ol-staru, a šestu godinu uzastopno je među starterima. Osim njega, starteri iz Zapadne konferencije su Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, Luka Dončić iz Los Anđeles Lejkersa, Stefen Kari iz Golden Stejta i igrač San Antonija Viktor Vembanjama.

Iz Istočne konferencije utakmicu će početi Janis Adetokunbo iz Milvokija, Džejlen Braun iz Bostona, Džejlen Branson iz Njujorka, igrač Detroita Kejd Kaningem i Tajris Maksi iz Filadelfije.

Strani košarkaši igraće u timu Sveta, koji će igrati protiv jednog od dva tima sastavljenog od američkih igrača, u sklopu novog formata ol-star vikenda.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms prvi put posle 22 godine nije izabran među startere i sada zavisi od trenera ili čak komesara NBA lige Adama Silvera da li će biti pozvan.

Rukovodstvo lige reagovalo je promenom formata nakon što je smanjeno interesovanje igrača i navijača za ol-star vikend, pa će se prema novim pravilima 15. februara u hali Los Anđeles Klipersa igrati mini turnir dve ekipe sastavljene od američkih igrača i jedne od igrača iz ostatka sveta.

Ove godine biraće se učesnici ol-stara bez obzra na poziciju, a proces raspoređivanja igrača u dva američka tima biće određen naknadno, kao i rezervni igrači.

Ekipe će biti sastavljene od po najmanje osam igrača, a utakmice će se igrati po 12 minuta.

Ekipa A igraće protiv Ekipe B u prvoj utakmici, a pobednik tog duela igraće protiv Ekipe C u drugom meču. Poražena ekipa iz prve utakmice igraće protiv Ekipe C u trećoj utakmici.

Dve najbolje ekipe igraće za titulu, a planirano je da se finalna utakmica odigra po standardnom formatu uz sve četiri četvrtine.

(Beta)

