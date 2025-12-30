Jokić izbegao težu povredu

Umesto ozbiljnijeg oštećenja, ustanovljeno je da se radi o hiperekstenziji levog kolena.
Ipak, srpski centar će pauzirati najmanje četiri nedelje, što znači da će Denver biti bez svog najboljeg igrača oko mesec dana, ali ne i do kraja sezone, čega su se mnogi pribojavali neposredno posle meča.
Trostruki MVP NBA lige u trenutku povrede važio je za glavnog favorita za osvajanje četvrte MVP nagrade. Do ponedeljka je Jokić beležio 29,9 poena po utakmici uz tripl-dabl prosek, a predvodio je ligu i po broju skokova i asistencija.
(Beta)
