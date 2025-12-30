Jokić izbegao težu povredu

Povreda kolena koju je srpski košarkaš Nikola Jokić zadobio u noći između ponedeljka i utorka u porazu Denvera od Majami „nije onoliko teška koliko je u prvi mah izgledalo“, preneo je danas klub.

Umesto ozbiljnijeg oštećenja, ustanovljeno je da se radi o hiperekstenziji levog kolena.

Ipak, srpski centar će pauzirati najmanje četiri nedelje, što znači da će Denver biti bez svog najboljeg igrača oko mesec dana, ali ne i do kraja sezone, čega su se mnogi pribojavali neposredno posle meča.

Trostruki MVP NBA lige u trenutku povrede važio je za glavnog favorita za osvajanje četvrte MVP nagrade. Do ponedeljka je Jokić beležio 29,9 poena po utakmici uz tripl-dabl prosek, a predvodio je ligu i po broju skokova i asistencija.

(Beta)

