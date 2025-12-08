Jokić na skok od tripl-dabla u pobedi Denvera nad Šarlotom

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Šarlot 115:106, i zabeležili treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 34 poena.

Srpski centar Nikola Jokić je za 35 minuta igre zabeležio 28 poena (11/16 šut iz igre), 11 asistencija i devet skokova. Tim Hardavej Džunior je dodao 14 poena, dok je Pejton Votson upisao 10 poena i osam skokova.

U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, uz devet skokova i osam asistencija. Brendon Miler je dodao 17 poena, Kej-Džej Simpson je upisao 16 poena, dok je Kon Nupel postigao 14 poena.

Denver je drugi na tabeli Zapadne konferencije sa 17 pobeda i šest poraza, dok Šarlot zauzima 12. mesto na Istoku sa skorom 7/17.

Toronto je na svom terenu izgubio od Bostona 113:121, i pretrpeo treći uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 30 poena. Skoti Barns je dodao 18 poena, 11 skokova i osam asistencija, Sandro Mamukelašvili je upisao 14 poena, dok su Imanuel Kvikli i Očej Agbadži postigli po 11 poena.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 30 poena, uz osam skokova. Derik Vajt je dodao 27 poena, Pejton Pričard je upisao 15 poena, dok je Anfirni Sajmons postigao 12 poena. Nemijas Keta je utakmicu završio sa 11 poena i 11 skokova.

Toronto je četvrti na tabeli Istočne konferencije sa 15 pobeda i 10 poraza, dok je Boston, nakon svog petog uzastopnog trijumfa, treći sa skorom 15/9.

Oklahoma je na gostujućem terenu u Solt Lejk Sitiju pobedila Jutu 131:101, i zabeležila 15. uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Oklahome, za koju zbog povrede nije igrao aktuelni najkorisniji igrač (MVP) NBA lige Šej Gildžes-Aleksander, sa po 25 poena bili su Čet Holmgren, koji je zabeležio i devet skokova, i Džejlen Vilijams, koji je imao i osam asistencija.

Eron Vigins je dodao 19 poena, Usmane Dijeng je upisao 14 poena, dok je Brenden Karlson postigao 13 poena.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Kajl Filipovski sa 21 poenom, uz 10 skokova. Po 20 poena su dodali Tejlor Hendriks i Valter Klejton Džunior, koji je imao i devet asistencija, dok je Ejs Bejli postigao 13 poena.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 23/1, dok Juta zauzima 12. mesto sa osam pobeda i 15 poraza.

Los Anđeles Lejkersi su, predvođeni sa 31 poenom, 15 skokova i 11 asistencija Luke Dončića, pobedili Filadelfiju 112:108, dok je Golden Stejt savladao Čikago 123:91, i naneo mu sedmi uzastopni poraz.

Memfis je pobedio Portland 119:96, uz 22 poena Santija Aldame.

(Beta)

