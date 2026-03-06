Jokić novim tripl-dablom vodio Denver do pobede nad Lejkersima

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu ekipu Los Anđeles lejkersa sa 120:113, i tako prekinuli niz gostiju od tri vezana trijumfa u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Denver je u nekoliko navrata tokom druge i treće četvrtine vodio sa 15 poena razlike, a na početku četvrte deonice i sa plus 14.

Lejkersi su dva minuta pre kraja posle slobodnih bacanja Ostina Rivsa prišli na poen razlike (112:111), ali je zatim pitanje pobednika rešio srpski centar Nikola Jokić sa četiri uzastopna poena.

Jokić je vodio svoj tim do pobede sa 23. tripl-dabl učinkom u sezoni od 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, Džamal Marej je postigao 28 poena, uz sedam asistencija i četiri uhvaćene lopte, a Džulijan Strouter je dodao 18 poena.

U ekipi Lejkersa dabl-dabl učinak je zabeležio slovenački košarkaš Luka Dončić sa 27 poena i 11 skokova, uz sedam dodavanja, Džekson Hejs je postigao 19 poena, uz pet skokova, dok su po 16 poena upisali Lebron Džejms (osam asistencija i pet skokova) i Rui Hačimura.

Džejms je u završnici prve četvrtine oborio rekord Karima Abdul-Džabara po broju pogođenih šuteva iz igre. On je u svojoj 23. NBA sezoni postigao 15.838 šut iz igre, ostavivši iza sebe legendarnog Abdul-Džabara, dok treće mesto zauzima Karl Meloun sa 13.528 pogođenih šuteva iz igre.

Denver zauzima peto mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 39 pobeda i 24 poraza, a Lejkersi su šesti sa skorom 37/25.

San Antonio je na svom terenu savladao Detroit sa 121:106, a tim iz Teksasa je do trijumfa vodio Viktor Vembanjama.

Francuski centar je u pobedničkoj ekipi zabeležio dabl-dabl učinak sa 38 poena i 16 skokova, dok je Dearon Foks dodao 29 poena, uz pet skokova.

U ekipi Detroita bolji od ostalih je bio Kejd Kaningem sa 26 poena, osam asistencija i četiri skoka, a Ajzea Stjuart je upisao 18 poena i pet uhvaćenih lopti.

San Antonio na drugom mestu Zapada ima 45 pobeda i 17 poraza, dok je Detroit prvi na tabeli Istočne konferencije sa 45 pobeda i 16 poraza.

Orlando je na domaćem terenu bio bolji od Dalasa sa 115:114, čime su gostima naneli peti uzastopni poraz.

Trijumf ekipi sa Floride doneo je Vendel Karter zakucavanjem sekund pre kraja meča.

U domaćem timu najefikasniji je bio Tristan da Silva sa 19 poena, Džejlen Sags je dodao 17 poena, uz sedam asistencija, a Paolo Bankero je upisao dabl-dabl sa 16 poena i 12 skokova, uz šest asistencija.

U ekipi Dalasa najbolji učinak je imao Klej Tompson sa 24 poena i četiri skoka, Kris Midlton je postigao 19 poena, uz sedam asistencija, dok je prvi izbor prošlogodišnjeg NBA drafta Kuper Fleg upisao 18 poena, šest asistencija i pet skokova.

Fleg je tako postao tek treći košarkaš koji je nakon 1976. godine upisao više od 1.000 poena, 300 skokova i 200 asistencija na svojih prvih 50 NBA utakmica.

Pre njega to su postigli Majkl Džordan i Luka Dončić.

Orlando je sedmi na tabeli Istoka sa 33 pobede i 28 poraza, a Dalas zauzima 12. mesto na Zapadu sa 21 pobedom i 41 porazom.

Golden stejt je na gostovanju nakon produžetka pobedio Hjuston sa 115:113, a pobede na gostovanju zabeležile su i ekipe Jute, Čikaga i Nju Orleansa.

Juta je savladala Vašington sa 122:112, i nanela domaćem timu sedmi vezani poraz, Čikago je bio bolji od Finiksa sa 105:103, a Nju Orleans je pobedio Sakramento sa 133:123, čime je ekipa iz Kalifornije zabeležila treći uzastopni poraz.

Majami je na svom terenu bio bolji od Bruklina sa 126:110, upisavši treći vezani trijumf, dok je gostima ovo 10. uzastopni poraz u NBA ligi.

Minesota je na domaćem terenu pobedila Toronto sa 115:107. Ovo je ekipi iz Mineapolisa peta vezana pobeda, a Toronto, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, zabeležio je drugi uzastopni poraz.

(Beta)

