Jokić o igranju na Evropskom prvenstvu: Videćemo kad budem popričao sa trenerima i glavnim igračima

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je noćas da će odluku o nastupu za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu doneti nakon što bude popričao sa „trenerima i pojedinim glavnim igračima“.

„Ima Evropsko prvenstvo, moram da odlučim to. Moram da popričam sa trenerima i pojedinim glavnim igračima, pa ćemo videti. Ali za sada, narednih par dana će verovatno biti dosta piva“, naveo je Jokić na konferenciji za novinare nakon elimininacije u plej-ofu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Jokić je dodao i da misli da ga je igranje na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojim je reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju, učinilo boljim igračem.

„Mislim da su me Olimpijske igre učinile još boljim. Igranje za reprezentaciju, igranje sa drugačijim igračima, mislim da me je to učinilo još boljim“, rekao je srpski centar.

Denver nije uspeo da se plasira u finale plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto je noćas u odlučujućoj, sedmoj utakmici polufinalne serije Zapada, na gostujućem terenu izgubio od Oklahome 93:125.

Srpski centar, koji je jedan od finalista za dobitnika priznanja za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige za sezonu 2024/25, je u toj plej-of seriji u proseku beležio 28,4 poena, 13,9 skokova i 5,9 asistencija.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj.

Reprezentacija Srbije će igrati u Grupi A u Rigi sa Letonijom, Češkom, Turskom, Estonijom i Portugalom.

Jokić je igrao i na prošlom Evropskom prvenstvu, koje se održalo 2022. godine i na kom je selekcija Srbije bila eliminisana u osmini finala nakon poraza od Italije.

Srpski centar je nakon toga propustio Svetsko prvenstvo 2023. godine, na kom je reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju, da bi potom učestvovao na Olimpijskim igrama u Parizu, na kojim je izabran i u idealan tim turnira.

Jokić je trostruki MVP NBA lige, a 2023. godine je bio izabran i za MVP-a finalne serije plej-ofa, u kojoj je Denver pobedio Majami i osvojio prvu titulu u istoriji kluba.

(Beta)

