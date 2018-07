Jokić o prozivkama zbog reprezentacije: Rekao sam sebi – ma, neću više ni da igram!

Košarkaš Denvera Nikola Jokić priznao je da su ga jako pogodile prozivke što je propustio Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom Srbije prošlog leta.

– Momci koji su bili na Evrobasketu zaslužili su da predstavljaju Srbiju. Igrali su finale Evropskog prvenstva, a stvorila se atmosfera da sam ja glavni krivac što nisam igrao. Dobio sam mnogo negativnih poruka. Pretpostavljao sam da nije baš veliki procenat ljudi protiv mene, ali osećao sam se loše. Prethodno sam osvojio srebro na Olimpijskim igrama, što je do tada najveći uspeh u mojoj karijeri, a sledećeg leta je sve bilo drugačije. Teško mi je sve to palo, dotle da sam rekao sebi: ‘Ma, neću više ni da igram!’ Svakakve gluposti su mi padale na pamet, ali onda sam se potpuno isključio iz svega, kako ne bih slušao sve i svašta“, rekao je Jokić za novo izdanje „Nedeljnika”.

Iako su neki navijači bili ogorčeni na Nikolu, on je leta 2016. godine bio jedan od najvažnijih igrača Srbije u pohodu na srebro u Brazilu na OI.

– Reprezentujem, pre svega, svoju porodicu, pa onda svoj grad i svoju zemlju. Voleo bih da svako ko me upozna pomisli da je Srbija jedna srećna zemlja, da je moja porodica vesela porodica, da nema negativnih stvari. Amerikanci su robotizovani, nema mnogo empatije, pa ja pokušavam da budem drugačiji. Bilo je mnogo emocija i želje. Taj doček u Somboru posle osvajanja medalje pred pet hiljada ljudi je bio neverovatan. To je moj grad, najbolji na svetu. Nisam verovao da će me toliki narod dočekati. Nisam ni znao da prave doček. Učinili su me ponosnim u tih pola sata-sat koliko je potrajalo“, rekao Jokić.

Centar Denvera ovog leta potpisaće najunosniji sportski ugovor u istoriji našeg sporta, pošto je dogovorio petogodišnju saradnju sa Nagetsima vrednu 146,5 miliona dolara.