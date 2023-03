Jokić: Odluku o Svetskom prvenstvu donosim preko leta

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je danas da je najvažnije da se reprezentacija Srbije plasirala na Svetsko prvenstvo, a da će odluku o tome da li će igrati za nacionalni tim doneti preko leta.

„Bitno je da smo se kvalifikovali, to je najvažnije. Videćemo kakav će biti plasman. Daleko je, ni ne razmišljam. To je odluka koju donosim preko leta“, rekao je Jokić za Glas Amerike.

Jokić trenutno razmišlja o NBA ligi koja polako ulazi u završnicu, a u kojoj je srpski igrač ponovo u centru pažnje. Jokić je ponovo jedan od vodećih kandidata da – treći put uzastopno – osvoji priznanje za MVP igrača lige, a njegovi Nagetsi su najbolji tim Zapadne konferencije.

Srpski košarkaš je u razgovoru za Glas Amerike naveo da su Nagetsi „malo pali“ u poslednje vreme, ali i dodao da je svaka ekipa imala pad.

„Treba da se zabrinemo naravno, ali mislim da treba samo da razmišljamo o tome kako da se vratimo kako smo igrali – da li je to energija, da li je taktika ili bilo šta, samo da se vratimo kako smo igrali, jer do tad je funkcionisalo. Sad smo malo pali, ali dobro, eto pobedili smo dva puta u gostima na ovom putu“, rekao je on.

Jokić je naveo da Denver ove sezone igra dobro u svojoj „Bol areni“, sa puno samopouzdanja, ali i istakao da to u plej-ofu ništa ne znači.

„Sve zavisi od meč-apa, koga ćemo da dobijemo za protivnika. Mislim da će da bude interesantan plej-of“, rekao je Jokić, koji se samo delimično slaže sa uobičajenom konstatacijom da se u NBA plej-ofu igra drugačija košarka.

Navijači se nadaju da bi Denver mogao da dogura daleko u plej-ofu, ali je Jokić oprezan i navodi da je najvažnije da njegov tim prođe najpre prvu rundu.

„Pošto u prvoj rundi možemo da dobijemo, ne znam ni ja trenutno ko je, da li je Golden Stejt ili Minesota, da li Lejkersi, Oklahoma ili Juta, ne znam stvarno, ali mislim kada pogledamo rekord s njima ove godine, nije baš neki bajan, tako da… videćemo“, rekao je Jokić.

„Cilj je da idemo redom, rundu po rundu, ako bude uopšte dve runde ili tri runde. Sigurno imamo šanse, mislim da smo zanimljiva ekipa i da imamo neke šanse“, dodao je on.

Jokić je i ove sezone u najužem krugu favorita za nagradu najkorisnijem igraču NBA lige, trofej koji odnedavno nosi ime Majkla Džordana, ali je centar Denvera istakao da ne razmišlja o toj nagradi.

„Dosta je više, ne mogu, stvarno. Treća godina… Ne razmišljam stvarno. Igram utakmicu po utakmicu, i eto… ako bude biće. Ko god dobije, zasluženo će da dobije“, zaključio je Jokić.

(Beta)

