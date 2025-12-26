Jokić: Ova ekipa Denvera nikada ne odustaje

Košarkaš Denvera Nikola Jokić pohvalio je svoju ekipu posle današnje pobede protiv Minesote posle produžetka u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) i rekao da više neće gubiti živce na priču sa sudijama.

„Ova ekipa nikada ne odustaje. To uvek govorim, pa je pomalo glupo da to ponavljam, ali verovali smo u sebe, u poslednjih 30 sekundi napravili smo seriju 6:0. Borili smo se. Imali smo povređene igrače, utakmica je bila teška i borba na sve 53 minuta“, rekao je Jokić, preneli su američki mediji.

Košarkaši Denvera pobedili su danas posle produžetka Minesotu 142:138, uz tripl-dabl Jokića od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

To je treći najveći broj poena koje je jedan igrač postigao u utakmici koja se igrala na Božić u SAD. Više od njega postigli su Bernard King koji je postigao 60 poena 1984. godine i Vilt Čemberlen sa 59 poena 1951. godine.

Denver i Minesota su tokom godina odigrali brojne uzbudljive utakmice, uključujući i plej-of, ali srpski centar to nije nazvao rivalitetom.

„Ne verujem u rivalstvo ili svađe. Za mene, to je još jedna utakmica“, dodao je on.

Američke medije je zanimalo o najvećoj promeni koju je Jokić napravio ove sezone jer nastavlja da pomera granice i igra na višem nivou, koliko god to izgledalo nemoguće.

„Najvažnija stvar za mene bila je da prekinem da pričam sa sudijama. Mislim, i dalje ću da pričam sa njima, ali neću izgubiti živce ni energiju zbog nečega što znam da se neće promeniti“, rekao je Jokić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com