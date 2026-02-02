Jokić postigao 16 poena u porazu Denvera od Oklahome

Košarkaši Denvera izgubili su noćas na svom terenu od Oklahome 111:121, i pretrpeli svoj 17. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Pejton Votson sa 29 poena, dok je srpski centar Nikola Jokić za 29 minuta igre zabeležio 16 poena (6/9 šut iz igre), osam asistencija, sedam skokova i ukradenu loptu.

Jonas Valančijunas je dodao 13 poena, Džamal Marej je upisao 12 poena (4/16 šut iz igre) i 12 asistencija, dok su po devet poena postigli Brus Braun i Džulijan Stroter.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 34 poena, uz 13 asistencija. Kejson Volas je dodao 27 poena, dok su Čet Holmgren i Eron Vigins postigli po 14 poena.

Denver je treći na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 33/17, dok je Oklahoma prva sa 39 pobeda i 11 poraza.

Toronto je na svom terenu pobedio Jutu 107:100.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bili su Ar Džej Beret sa 21 poenom i Sandro Mamukelašvili sa 20 poena. Brendon Ingram je dodao 19 poena, Imanuel Kvikli je postigao 17 poena, dok je Skoti Barns upisao 14 poena, devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Lori Markanen sa 27 poena, uz 11 skokova. Ajzea Kolijer je dodao 19 poena i sedam asistencija, Jusuf Nurkić je upisao 11 poena i 13 skokova, dok je Kodi Vilijams postigao 10 poena.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa skorom 30/21, dok Juta, nakon svog šestog uzastopnog poraza, zauzima 13. mesto na Zapadu sa skorom 15/35.

Los Anđeles Klipersi su na gostujućem terenu pobedili Finiks 117:93.

Najefikasniji u ekipi Kliperse bio je Kavaj Lenard sa 25 poena, uz osam skokova. Džordan Miler je dodao 20 poena, Džon Kolins je upisao 16 poena i devet skokova, dok je Ivica Zubac zabeležio 14 poena i 20 skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru, dok je najbolji asistent kluba iz Los Anđelesa ove sezone Džejms Harden utakmicu propustio iz ličnih razloga.

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Grejson Alen sa 23 poena, uz osam asistencija. Dilon Bruks je dodao 22 poena, dok su Kolin Gilespi i Džordan Gudvin postigli po 12 poena.

Klipersi su deveti na tabeli Zapadne konferencije sa 23 pobeda i 25 poraza, dok je Finiks sedmi sa skorom 30/20.

Majami je na svom terenu pobedio Čikago 134:91.

Najefikasniji u ekipi Majamija sa po 20 poena bili su Pele Larson i Bem Adebajo, koji je zabeležio i devet skokova. Kelel Ver je dodao 17 poena, Endru Vigins i Haime Hakes Žunior su postigli po 14 poena, dok je Dejvion Mičel upisao 13 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović utakmicu je propustio zbog povrede.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Kobi Vajt sa 16 poena. Nikola Vučević je dodao 12 poena, dok su Ajo Dosunmu i Džulijan Filips postigli po 10 poena.

Majami je sedmi na tabeli Istočne konferencije sa 27 pobeda i 24 poraza, dok je Čikago deveti sa skorom 24/26.

Vašington je pobedio Sakramento 116:112, u meču koji je zbog povrede propustio srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević, dok je Detroit, predvođen sa 21 poenom i 10 skokova Džejlena Durena, savladao Bruklin 130:77.

Najefikasniji igrač San Antonija u trijumfu nad Orlandom 112:103 bio je Viktor Vembanjama sa 25 poena, dok je Boston pobedio Milvoki 107:79, uz 30 poena i 13 skokova Džejlena Brauna.

Njujork je savladao Los Anđeles Lejkerse 112:100 i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf, dok je Klivlend pobedom nad Portlandom 130:111 upisao svoj šesti trijumf u poslednjih sedam utakmica.

(Beta)

