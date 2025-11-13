Jokić postigao 55 poena u pobedi Denvera protiv LA Klipersa

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 55 poena, 12 skokova i šest asistencija. On je postigao 25 poena od Denverovih 39 u prvoj četvrtini, dodao je osam u drugoj geonici, a u trećoj 19 poena. Veći deo četvrte četvrtine proveo je na klupi, pre nego što je postigao tri poena. Iz igre je šutirao 18/23, a sa linije za slobodna bacanja 14/16.

Eron Gordon pobedi je doprineo sa 18 poena i pet skokova, Džamal Marej sa 15 poena, a Tim Hardavej sa 12.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji su bili Džejms Harden sa 23 poena, uz osam skokova i pet asistencija, Džordan Miler sa 22 poena i Ivica Zubac sa 18 poena i devet skokova. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović igrao je nešto više od 20 minuta i postigao je 11 poena uz šest asistencija.

Košarkaši Klivlenda pobedili su Majami 130:116 i prekinuli njegov niz od četiri pobede. Kavalirse je predvodio Džeret Alen sa 30 poena i 10 skokova, Deandre Hanter postigao je 21 poen uz šest skokova, a Kreg Porter 19 poena, uz devet asistencija i četiri skoka i četiri blokade.

Lonzo Bol dodao je 15 poena i osam asistencija, a u ekipi nije bilo Darijusa Garlanda, Donovana Mičela i Evana Moblija.

U ekipi Majamija, koja je pretrpela sedmi poraz u poslednjih osam utakmica protiv Klivlenda, najefikasniji je bio Norman Pauel sa 27 poena, Endru Vigins dodao je 17 poena, devet skokova i šest asistencija, Devion Mičel 16 poena, a Kelel Vejr 15 poena i 13 skokova.

Srpski košarkaš Nikola Jović je za 22 minuta postigao dva poena, četiri skoka, tri asistencije, dve ukradene lopte i dve blokade. Utakmicu su zbog povreda propustili Bem Adebajo i Tajler Hiro.

Košarkaši Hjustona pobedili su Vašington 135:112 i naneli mu 10. uzastopni poraz. U ekipi Hjustona Kevin Durent postigao je 23 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, Rid Šepard dodao je 21 poen, a Alperen Šengun 16 poena i 13 skokova.

U ekipi Vašingtona, koja je najlošija na Istoku sa jednom pobedom i 11 poraza, Aleks Sar postigao je 25 poena uz 11 skokova, a Kajšon Džordž 16 poena, devet asistencija i šest skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević je za nešto više od sedam minuta imao tri poena i skok.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su San Antonio 125:120 i prekinuli njegov niz od tri pobede. Voriorse je predvodio Stefon Kari sa 46 poena, pet skokova i pet asistencija, dok je Džimi Batler dodao 28 poena, osam asistencija i šest skokova, a Mozes Mudi 19 poena.

U poraženom timu dvojica igrača ostvarila su tripl-dabl učinak, Viktor Vembanjama imao je 31 poen, 15 skokova i 10 asistencija, a Stefon Kasl 23 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Oni su postali prvi igrači San Antonija koji su u istoj utakmici imali tripl-dabl.

Košarkaši Oklahome pobedili su Los Anđeles Lejkerse 121:92 i ostvarili 12. trijumf u ligi. U pobedničkom timu Šej Gildžes-Aleksander postigao je 30 poena, uz devet asistencija i pet skokova, Ajzea Džo dodao je 14 poena, a Adžaj Mičel 14 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 19 poena, uz sedam skokova i sedam asistencija, Dalton Kneht dodao je 16 poena, a Rui Hatimura i Ostin Rivs po 13.

Oklahoma je najbolja ekipa u ligi sa 12 pobeda i jednim porazom, a Lejkersi imaju 8/4.

U ostalim utakmicama Finiks je pobedio Dalas 123:114 i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu, Atlanta je pobedila Sakramento 133:100, a Portland je uz 35 poena Šejdona Šarpa i 32 poena Denija Avdije pobedio Nju Orleans 125:117.

Košarkaši Orlanda su uz 28 poena Franca Vagnera pobedili Njujork 124:107 i naneli mu prvi poraz na domaćem terenu ove sezone, Šarlot je pobedio Milvoki 111:100 i prekinuo niz od tri poraza.

Boston je pobedio Memfis 131:95, a Detroit je pobedio Čikago 124:114, ostvario osmu uzastopnu pobedu i ostao najbolja ekipa Istočne konferencije sa 10 pobeda i dva poraza.

(Beta)

