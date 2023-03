Jokić: Preko leta ću doneti odluku o Mundobasketu

DENVER – Srpski reprezentativac i košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da će odluku o nastupu na Mundobasketu doneti tokom leta, prenosi Sportklub.

Mundobasket, za koji se Srbija kvalifikovala, je na programu od 25. avgusta u Indoneziji, Japanu i na Filipinima.

„Bitno je da smo se kvalifikovali na Mundobasket, to je najvažnije. Videćemo kakav će biti plasman. Daleko je, ni ne razmišljam. To je odluka koju donosim preko leta. Što se Denvera tiče, igra je malo pala u poslednje dve nedelje. Treba da se zabrinemo, ali treba da razmišljamo da se vratimo kako smo igrali. Jer je do tada radilo. Pobedili smo dve u gostima. Deset dana smo na putu, puno je to. Dosta je priče MVP nagradi, ni ne razmišljam. Ko god da osvoji, biće zasluženo“, izjavio je Jokić.

(Tanjug)

