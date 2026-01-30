Jovan Vlalukin novi fudbaler Železničara iz Inđije

Nekadašnji fudbaler Partizana Jovan Vlalukin novi je igrač Železničara iz Inđije, koji se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, saopštio je danas taj trećeligaš.

Vlalukin je ponikao u Partizanu, a kao senior igrao je i u sistemu Teleoptika, pre nego što je u Super ligi igrao za Metalac iz Gornjeg Milanovca.

On u Železničar dolazi kao internacionalac, pošto je nastupao u Letoniji za ekipu RFS i igrao evropske utakmice, kao i u dresu TSC iz Bačke Topole čiji je bio član od 2023. do 2025. godine.

„Svideo mi se projekat kluba i vidi se kolike napore Železničar ulaže da dovede igrače i napravi jaku ekipu. Idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo videti dokle će nas to dovesti. Posebno mi je drago što ću prvi put u karijeri igrati sa svojim bratom, radićemo svi zajedno da ostvarimo cilj“, rekao je Vlalukin, navodi se na klupskom sajtu.

On je dodao da se Železničar od mnogih domaćih klubova izdvaja „zdravom sportskom pričom“.

„Trenutno želim da mislim samo na fudbal, a ovaj klub igraču pruža sve uslove za kvalitetan rad. Momke znam od ranije, pa mi nije bilo teško da se uklopim. Ekipa je sjajna, stručni štab takođe, a ljudi u klubu rade kao jedan za cilj koji smo zacrtali. Svima je jasno koji su nam prioriteti, za sada je to Prva liga Srbije, a za dalje, korak po korak“, naveo je 26-godišnji bek.

Trener Vladimir Livaja rekao je da dolazak Vlalukina menja dinamiku tima, podiže standarde i šalje jasnu poruku konkurenciji da Železničar ne želi samo da ostane pri vrhu, već da na samom vrhu završi.

„Kvaliteti Jovana Vlalukina daleko nadilaze Srpsku ligu i to ne moramo posebno da istaknemo. On je u najboljim igračkim godinama, veliki profesionalac i očekujemo od njega da bude pravo pojačanje. Pred nama su dva važna zadatka, da sačuvamo renome kluba i da ga nadogradimo, i naravno, najveći cilj od svih, juriš na plasman u Prvu ligu Srbije“, naveo je trener.

U nastavku pripremnog perioda, Železničar narednu prijateljsku utakmicu igra u subotu protiv Teleoptika.

Početak drugog dela Srpske lige Vojvodina planiran je za 7. mart.

(Beta)

