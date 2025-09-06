Jovančić produžio ugovor sa Čukaričkim do 31. januara 2027. godine

Fudbaler Čukaričkog Dušan Jovančić produžio je ugovor do 31. januara 2027. godine, saopštio je danas beogradski klub.

Jovančić je defanzivni vezni igrač, a u Čukarički je došao u januaru po isteku ugovora sa kazahstanskom Astanom. Tokom karijere igrao je između ostalih za Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Zemun, Borac iz Čačka, Rizespor, Tobol, Astanu, Kifisijas i Kizišla.

„Prezadovoljan sam u Čukaričkom, igram za klub iz grada u kojem sam rođen, kod svoje sam kuće i to je velika privilegija. U klubu sam koji je izuzetno dobro organizovan, gde se tačno zna ko šta radi i klubu koji nam je omogućio sjajne uslove. Takođe, ekipa je odlična, atmosfera sjajna i verujem da ćemo ove sezone zabeležiti zapažene rezultate“, rekao je Jovančić za klupski sajt.

On je zahvalio saigračima, stručnom štabu, ali i upravi kluba koja mu je ukazala poverenje produženjem ugovora.

„Moje je da, kao jednom od najiskusnijih prvotimaca, pomognem mlađim igračima da što pre stasaju. A retko gde sam se susreo sa tolikim brojem mladih i talentovanih prvotimaca kao u Čukaričkom“, naveo je 34-godišnji fudbaler.

(Beta)

