Jovanović: Moramo biti bolje psihološki pripremljeni

SKOPLJE – Pomoćnik selektora srpske rukometne reprezentacije Nedeljko Jovanović kazao je večeras, posle poraza u pripremnom meču pred Svetsko prvenstvo protiv Makedonije u Skoplju, da je Srbija odigrala bledu utakmicu, bez dovoljne doze agresivnosti, kao i da na SP mora mnogo bolje, najpre na psihološkom planu.

„Odbrana je bila veoma tanka, igrali smo bez faula, bez agresivnosti, bez bočne pokretljivosti, koja u ovakvim situacijama kad se igra sa igračem manje, mora mnogo bolje da se kreće, da bismo pravili faulove, i zatvarali taj slobodni prostor“, rekao je Jovanović za Tanjug.

Napad je, prema njegovim rečima, pokazao neke bolje stvari, međutim, dodaje, ima još dosta nesigurnosti „pogotovo zbog dolaska novih igrača iz Nemačke koji treba da se uigraju“.

„Ovo je prva utakmica u kojoj smo bili kompletni, ali to ne opravdava loš rezultat“, smatra Jovanović.

Kada je reč o grupi i rivalima koji Srbiju čekaju u Berlinu, on ističe da je grupa veoma teška i zahtevna i da je nezahvalno bilo šta prognozirati.

„Status koji reprezentacija Srbije u ovom trenutku ima je nezavidan iz prostog razloga što ima dosta novih igrača koji nemaju internacionalno iskustvo, a pogotovo slabo reprezentativno internacionalno iskustvo“, ocenio je Jovanović.

Veliki problem može da bude i psihološki momenat koji, kako kaže, sigurno može da utiče na određene greške i trebalo bi dosta toga promeniti na polju samopouzdanja, ističe on.

„Nema previše vremena za treninge, doigravanje i uigravanje, jednostavno moraju psihiloški da se pripreme da budu mnogo stabilniji što se tiče pojedinih odluka, pogotovo u napadu“, zaključio je Jovanović.

Reprezentacija Srbije poražena je večeras u Skoplju od Makedonije sa 37:31 u sklopu priprema za SP.

Sutra će sa Makedonijom odigrati još jednu pripremnu utakmicu pred odlazak na SP.

Svetsko prvenstvo u Nemačkoj i Danskoj održava se od 10. do 27. januara, a Srbija svoj prvi meč igra protiv selekcije Rusije, 11. januara.

(Tanjug)