„Jović će će imati problema u Realu“

Legendarni fudbaler Predrag Mijatović izjavio je da bio voleo da se o Luki Joviću priča kao o igraču koji je da mnogo golova za „kraljevski klub“, umesto o krivičnoj privaji zbog kršenja karantina.

Jović je dolaskom iz Madrida u Beograd, prekšio protokol karantina, po kom je 14 dana trebalo da ostane u izolaciji, zbog čega je protiv njega u Srbiji podneta krivična prijava.

„Lično bih voleo da se o Luki Joviću priča o igraču koji je dao mnogo golova ove sezone u Real Madridu, ali nažalost to nije tako. Vidim da je aktuelna tema njegovog dolaska u Beograd i kršenja pravila što se tiče izolacije. Ne poznajem situaciju da bih mogao više da kažem, ali ako je napravio to i prekršio izolaciju mislim da je to ozbiljan problem i da će verovatno imati adekvatne konsekvence. Ne znam sada kako ce Real Madrid reagovati“, rekao je Mijatović u jutanjem programu TV Prva.

On kaže da treba saslušati obe strane, ali i da bi budućnost Luke Jovića u Madridu mogla da bude ugrožena zbog ovakvog postupka.

„Objavila se vest da je uradio to što je uradio, medutim sada treba čuti obe strane. Ako je prekršio onda će verovatno imati problema, ne samo sada u Real Madridu, već i u budućnosti njegovoj u Realu kao klubu“, zaključio je Mijatović.

(Tanjug)