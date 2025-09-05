Jović: Dobro smo se pripremili, nestrpljivo čekamo utakmicu protiv Finske

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Stefan Jović rekao je danas da je za njegovu ekipu svaka utakmica na Evropskom prvenstvu kao finale i da svi nestrpljivo čekaju duel protiv Finske u osmini finala.

„Kalkulacije koje su bile pred utakmicu sa Turskom jasno su definisale put. Mi sada imamo teži put, oni lakši, ali ne osvrćemo se na to, situacija je takva kakva jeste za nas. Svaka utakmica je finale, prvo Finska, tako se spremamo. Ko je posle, ne razmišljamo, sada samo Finci“, rekao je Jović, preneo je Košarkaški savez.

Košarkaši Srbije igraju u subotu od 20.45 protiv Finske u Rigi, u osmini finala Evropskog prvenstva.

„Odbrana može da bude još bolja, ono što znamo i kroz prošlo prvenstvo u Parizu, a i iz Manile što vučemo je agresivnost. Tada smo imali mnogo lakih poena iz tranzicije zbog takve odbrane, to sada nije slučaj, ali na to treba da se baziramo. Moramo da koristimo bolje bonus faulove, to je jasan pokazatelj. Pogotovo za Finsku, za ekipu koja mnogo trči i šutira, biće neophodno da budemo u fokusu“, naveo je Jović.

Kapiten je rekao da je ekipa spremna i da je današnji trening bio na visokom nivou.

„Pripremali smo taktiku za Fince, koji dosta trče, šutiraju za tri poena i baziraju oko Markanena. Nemaju unutrašnju igru, što je možda za nas atipično. Igrali smo i neke utakmice u kvalifikacijama sa njima, ova ekipa, osim Markanena zbog NBA, igra dugo zajedno i jako dobro znaju šta hoće i šta rade. Imali smo dva dana, dobro smo se odmorili, dobro smo se pripremili i sa nestrpljenjem iščekujemo taj meč“, dodao je on.

Srbija je grupnu fazu završila na drugom mestu u Grupi A, dok je Finska bila trećeplasirani tim u Grupi B.

Košarkaši su u četvrtak su imali slobodan dan koji su iskoristili za druženje.

„Uvek prija slobodan dan. Više smo se posvetili da odemo na branč, da se malo ispričamo i da se slegnu utisci, da vidimo šta smo radili dobro, a šta loše. To vreme provedeno je dalo rezultate, vidi se po treningu. To krasi ovaj tim“, rekao je Jović.

Pobednik utakmice Srbije i Finske igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz meča Francuske i Gruzije.

