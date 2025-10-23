Jović postigao devet poena u porazu Majamija od Orlanda

Košarkaši Majamija poraženi su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu od Orlanda 121:125, u prvom kolu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović meč je počeo u prvoj petorci i za 23 minuta na terenu zabeležio je devet poena i tri skoka.

Najbolji kod Majamija bio je Norman Pauel sa 28 poena i devet skokova.

Orlando su do pobede predvodili Paolo Bankero sa 24 poena i 11 skokova i Franc Vagner sa 24 poena i šest asistencija.

U narednom kolu, Majami će gostovati Memfisu, dok će Orlando dočekati Atlantu.

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Atlantu 138:118.

Najbolji kod Toronta bio je Ar Džej Beret sa 25 poena, osam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Kod Atlante su se istakli Trej Jang i Džejlen Džonson sa po 22 i Kristaps Prozingis sa 20 poena. Srpski košrakaš Nikola Đurišić nije bio u protokolu za Atlantu u ovom meču.

Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Vašington 133:120. Milvoki je predvodio Janis Adetokunbo sa 37 poena, 14 skokova i pet asistencija.

Najefikasniji kod Vašingtona bili su Kris Midlton sa 23 i Kišon Džordž 21.

Srpski centar Tristan Vukčević je na terenu proveo nešto manje od dva minuta, bez učinka.

Košarkaši San Antonia su na gostujućem terenu pobedili Dalas 125:95, a goste je do pobede predvodio francuski centar Viktor Vembanjama sa 40 poena i 15 skokova.

Rezultati ostalih utakmica:

Šarlot – Bruklin 136:117

Njujork – Klivlend 119:111

Boston – Filadelfija 116:117

Čikago – Detroit 115:111

Memfis – Nju Orleans 128:122

Juta – Los Anđeles Klipers 129:108

Finiks – Sakramento 120:116

Portland – Minesota 114:118

(Beta)

