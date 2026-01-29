Jović postigao dva poena u porazu Majamija, Toronto prekinuo niz od četiri uzastopne pobede

Košarkaši Majamija izgubili su noćas na svom terenu od Orlanda 124:133, i pretrpeli svoj 23. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Simone Fontekio sa 23 poena. Norman Pauel je dodao 22 poena, dok je Bem Adebajo upisao 21 poen, 12 skokova i sedam asistencija.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 19 minuta igre zabeležio dva poena (1/4 šut iz igre), dva skoka i blokadu.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Paolo Bankero sa 31 poenom, uz 12 skokova. Entoni Blek je dodao 26 poena, dok je Dezmond Bejn postigao 23 poena.

Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa 25 pobeda i 23 poraza, dok je Orlando, koji je ovim trijumfom prekinuo niz od četiri uzastopna poraza, sedmi sa skorom 24/22.

Toronto je na svom terenu izgubio od Njujorka 92:119, i prekinuo svoj niz od četiri uzastopne pobede.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 27 poena. Skoti Barns je dodao 17 poena i 10 skokova, dok je Ar Džej Beret upisao 14 poena i osam skokova.

U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Mikal Bridžis sa 30 poena. Odži Anunobi je dodao 26 poena i šest ukradenih lopti, Džoš Hart je upisao 22 poena, dok je Džejlen Branson postigao 13 poena.

Karl-Entoni Tauns je utakmicu završio sa osam poena i 22 skoka.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 29 pobeda i 20 poraza, dok je Njujork nakon svog četvrtog vezanog trijumfa treći sa skorom 29/18.

San Antonio je na gostujućem terenu pobedio Hjuston 111:99.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Viktor Vembanjama sa 28 poena, uz 16 skokova i pet blokada. Dieron Foks je dodao 18 poena i osam asistencija, Keldon Džonson je upisao 17 poena, dok su Stefon Kasl i Dilan Harper postigli po 16 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Amen Tompson sa 25 poena. Kevin Durent je dodao 24 poena, dok je Alperen Šengun upisao 18 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

San Antonio je drugi na tabeli Zapadne konferencije sa 32 pobede i 15 poraza, dok je Hjuston četvrti sa skorom 28/17.

Klivlend je pobedio Los Anđeles Lejkerse 129:99 i zabeležio svoj peti vezani trijumf, dok je Minesota, predvođena sa 31 poenom Džulijusa Rendala, savladala Dalas 118:105.

Svoje četvrte vezane trijumfe ostvarile su ekipe Atlante i Šarlota. Atlanta je pobedila Boston 117:106, dok je Šarlot savladao Memfis 112:97.

Indijana je pobedila Čikago 113:110, dok je najefikasniji igrač Golden Stejta u pobedi nad Jutom 140:124 bio Stefen Kari sa 27 poena.

(Beta)

