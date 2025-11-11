Jović postigao osam poena u pobedi Majamija nad Klivlendom

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na svom terenu posle produžetka Klivlend 140:138, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović je za 26 minuta provedenih u igri postigao osam poena i upisao osam skokova i četiri asistencije.

Najefikasniji kod Majamija bili su Norman Pauel sa 33 i Endrju Vigins sa 23 poena, a istakao se i Kelel Ver sa 14 poena i 20 skokova.

Kod Klivlenda bolji od ostalih bio je Donovan Mičel sa 25 poena, 15 skokova i osam asistencija.

Obe ekipe su upisale po sedam pobeda i četiri poraza.

Košarkaši San Antonija pobedili su na gostujućem terenu Čikago 121:117.

San Antonio je do pobede predvodio Francuz Viktor Vebmanjama sa 38 poena, 12 skokova, pet asistencija i pet blokada. Pored francuskog centra, istakli su se i Dearon Foks sa 21 poenom i Stefon Kesl sa 19 poena i 11 asistencija.

Najefikasniji kod Čikaga bili su Kebin Huerter sa 23 i Tre Džons i Ajo Dosunmu sa po 20 poena.

San Antonio ima osam pobeda i dva poraza, a Čikago šest pobeda i četiri poraza.

Košarkaši Detroita su posle produžetka na svom terenu pobedili Vašington 137:135.

Detroit je predvodio Kejd Kaningem sa 16 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a kod Vašingtona se istakao Si Džej Mekkalum sa 42 poena.

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević nije nastupio za Vašington na ovom meču.

Atalanta je na gostujućem terenu pobedila Los Anđeles Kliperse 105:102.

Najefikasniji kod Atalante bio je Vit Krejči sa 28 poena, a kod Klipersa Džejms Harden sa 35 poena, uz 10 skokova i 11 asistencija.

Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović nije bio u sastavu Atalante na ovom meču.

Rezultati ostalih utakmica:

Šarlot – Los Anđeles Lejkers 111:121

Orlando – Portland 115:112

Dalas – Milvoki 114:116

Finiks – Nju Orleans 121:98

Juta – Minesota 120:102

(Beta)

