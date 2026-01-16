Jović postigao tri poena u porazu Majamija od Bostona

Košarkaši Majamija izgubili su noćas na svom terenu od Bostona 114:119, i pretrpeli svoj 20. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 26 poena, dok su Bem Adebajo i Tajler Hiro dodali po 22 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 15 minuta igre zabeležio tri poena (1/6 šut iz igre), pet skokova, ukradenu loptu i blokadu.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Anfirni Sajmons sa 39 poena, dok je Džejlen Braun dodao 27 poena.

Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 21/20, dok je Boston drugi sa 25 pobeda i 15 poraza.

Oklahoma je na gostujućem terenu pobedila Hjuston 111:91, i zabeležila peti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 20 poena. Čet Holmgren je dodao 18 poena i devet skokova, dok je Adžaj Mičel upisao 17 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Kevin Durent sa 19 poena. Džabari Smit Džunior je dodao 17 poena i 10 skokova, dok je Alperen Šengun upisao 14 poena i 13 skokova.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 35 pobeda i sedam poraza, dok je Hjuston šesti sa skorom 23/15.

Detroit je na svom terenu pobedio Finiks 108:105.

Najefikasniji u ekipi Detroita bio je Dankan Robinson sa 19 poena, dok su po 16 poena dodali Tobajas Heris i Džejlen Duren, koji je upisao i 18 skokova.

Dabl-dabl učinak u ekipi Pistonsa zabeležio je i Kejd Kaningem sa 10 poena i 11 asistencija.

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Grejson Alen sa 33 poena. Kolin Gilespi je dodao 18 poena, dok je Dilon Bruks upisao 16 poena.

Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 29 pobeda i 10 poraza, dok je Finiks sedmi na Zapadu sa skorom 24/17.

San Antonio je, predvođen sa 22 poena i 10 skokova Viktora Vembanjame, pobedio Milvoki 119:101, dok je najefikasniji igrač Golden Stejta u trijumfu nad Njujorkom 126:113 bio Džimi Batler sa 32 poena.

Najbolji strelac Šarlota u pobedi nad Los Anđeles Lejkersima 135:117 bio je Lamelo Bol sa 30 poena, uz 11 asistencija, dok je u ekipi iz Kalifornije u tom duelu najefikasniji bio Luka Dončić sa 39 poena.

Dalas je pobedio Jutu 144:122, dok je Portland savladao Atlantu 117:101.

Orlando je, predvođen sa 26 poena i 13 skokova Paola Bankera, u Berlinu pobedio Memfis 118:111.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com