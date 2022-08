Jović: Zvao me Partizan, ali nikad ne bih prešao tamo

BEOGRAD – Srpski košarkaš Stefan Jović (31) otkrio je da je krajem prošle godine imao poziv Partizana da se priključi timu trenera Željka Obradovića, ali da ga je odbio, jer nikad ne bi mogao da igra za večitog rivala.

Jović je od 2014. do 2017. nastupao za Crvenu zvezdu.

„Bila je ponuda Partizana, u decembru mesecu sada. Bila je priča da li ja želim da pričam i ja sam rekao naravno da ne. Svako ima pravo na svoj izbor, ako neko smatra da je to u tom trenutku najbolje za njega i njegovu karijeru ja to poštujem, ali to nikad ne bih uradio“, izjavio je Jović u podkastu „Sa Lukom i Kuzmom“.

Stefan Jović je u karijeri nastupao za Slogu, Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern, Himki i Panatinaikos.

Sa Crvenom zvezdom osvojio je tri titule u ABA ligi, tri Superlige Srbije i dva Kupa Radivoja Koraća.

Braneći boje reprezentacije Srbije osvojio je srebra na Olimpijski igrama u Rio de Žaneiru (2016), Svetskom prvenstvu u Španiji (2014) i Evropskom prvenstvu u Turskoj (2017).

(Tanjug)

