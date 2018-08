Jovičić: Spartak je prva „meč lopta“ u Evropi

BEOGRAD – Vezni fudbaler Crvene zvezde Branko Jovičić kaže da njegov tim protiv Spartaka iz Trnave ima prvu „meč loptu“ za jesen u Evropi.

Ukoliko crveno-beli eliminišu prvaka Slovačke obezbediće najmanje plasman u grupnu fazu Lige Evrope, ali i pokušati da u plej-ofu izbori mesto u Ligi šampiona.

„Ovo je naša „meč lopta”, pobedom u dvomeču sa Spartakom obezbeđujemo Ligu Evrope i samim tim približavamo se ostvarenju cilja, a to je grupna faza Lige šampiona. Svesni smo da u Evropi nemamo pravo na kiks i da će susret sa Spartakom biti izuzetno težak“, rekao je Jovičić za klupski sajt.

O kvalitetu Spartaka, kaže, da najbolje govori to što je izbacio Legiju iz Varšave.

„Cela ekipa mora da igra kao protiv Suduve na Marakani, to je recept za uspeh. Da izađemo na teren maksimalno motivisani i da od prvog minuta pokažemo koliko želimo pobedu. Zato pozivam naše navijače da dođu da nas podrže u što većem broju, znamo kakav uticaj na nas ima podrška sa tribina, pokazalo se to mnogo puta do sad“.

Ključ na terenu vidi u sredini terena, baš gde bi mogao Jovičić da prelomi.

„Velike utakmice se i dobijaju tako što pobedite protivnika na sredini terena. Do sada smo igrali protiv ekipa koje gaje ruski stil igre, koje se dosta bore i mnogo trče. Takav način igre nije stran ni Slovacima, i oni zaista mnogo trče, maksimalno su motivisani i borbeni i zato znamo da mi moramo u svim tim segmentima da prednjačimo u odnosu na rivala kako bismo došli do pobede“.

Dobra uvertira za Spartak napravljena je jučerašnjom pobedom nad Voždovcem (2:1) u 3. kolu Superlige Srbije.

„Nikad nije lako igrati protiv Voždovca „na krovu“ zbog specifične podloge. Mi ne treniramo na veštačkoj travi i sa te strane je velika razlika u odnosu na ono na šta smo navikli. Na vreme smo otvorili utakmicu i već u 25. minutu imali smo prednost od 2:0, mogli smo da postigneo još neki gol kako bismo mirno priveli utakmicu kraju. Pad koncentracije, napravili smo grešku koju je rival kaznio pogotkom, ali na kraju smo srećni kući odneli nova tri boda i učvrstili se na prvoj poziciji na tabeli, što je i najbitnije“, zaključio je Jovičić.

Prva utakmica 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda – Spartak igra se sutra od 20.30 na stadionu „Rajko Mitić“.

(Tanjug)