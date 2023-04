Jugović: Zvezdina titula iz Barija se previše romansira

ZAGREB – Član zlatne generacije Crvene zvezde koja je 1991. godine postala evropski i svetski šampion rekao je u intervjuu za hrvatski „Index“ da se danas titula iz Barija „previše romansira“.

„Znaš kako ja gledam na to? Kad se napravi jedan veliki rezultat, onda se čitava priča romansira. Čitav taj uspeh Zvezde danas se previše romansira. Po meni je u pitanju bio samo splet raznih okolnosti, mnogo više nego što je nešto bilo planirano i građeno. Ali, to je samo moje mišljenje. Je li Robi (Prosinečki prim. aut.) došao planski? Nije. Je li Belodedić stigao planski? Jesam li ja došao planski? Kod nas se takve stvari i takve priče predimenzioniraju i romantizuju pa neki ljudi često znaju sami sebi da pridaju mnogo više zasluga od onoga što je zapravo bilo. Iza svakog uspeha stoji neka priča, samo je razlika u tome ko tu priču priča i ko na kojoj istini insistira. Zvezda je bila dobro organizovan klub i ako je planski bilo da se proda Dragan Stojković Piksi da bi se iduće sezone osvojio Kup šampiona, onda je neko ko je to odlučio očito bio genijalac“ – rekao je između ostalog Jugović u intervjuu za najpoznatiji hrvatski portal.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.