Junajted pristao da proda Romi fudbalera Džejdona Sanča

Fudbalski klub Mančester junajted pristao je da proda Džejdona Sanča Romi za 23 miliona evra, ali engleski igrač još nije postigao dogovor o ličnim uslovima pošto bi morao da pristane na smanjenje plate.

Italijaski mediji preneli su danas da bi klubovi ipak mogli da postignu dogovor o pozajmici uz klauzulu o obaveznoj kupovini za 23 miliona evra.

Junajted želi da proda Sanča, čiji ugovor ističe sledećeg leta, ali veliki problem je plata 25-godišnjeg fudbalera od 15 miliona evra po sezoni.

S obzirom da je to daleko iznad mogućnosti Rome, klub je predložio Sanču da potpiše petogodišnji ugovor kako bi se plata rasporedila.

Sančo bi na Olimpiku zarađivao oko 4,5 miliona evra po sezoni i bonuse, a cifra bi rasla iz godine u godinu.

Za Sanča su zainteresovani još Juventus i Bešiktaš.

Sančo je karijeru počeo u Borusiji iz Dortmunda odakle je 2021. godine prešao u Mančester junajted. On je u septembru 2023. godine izbačen iz tima zbog nedovoljnog zalaganja i nediscipline, pa je drugi deo sezone proveo na pozajmici u Dortmundu.

Prošle sezone igrao je na pozajmici u Čelsiju, koji nije iskoristio obaveznu opciju da ga kupi i platio je kompenzaciju Junajtedu od pet miliona funti.

(Beta)

