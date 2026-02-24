Jusuf Nurkić završio sezonu u NBA ligi zbog operacije nosa

Košarkaš Jute Jusuf Nurkić biće podvrgnut operaciji nosa i propustiće ostatak sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Trener Jute Vil Hardi rekao je noćas da je Nurkiću već neko vreme potrebna procedura.

„Imao je jaku devijaciju septuma, ove godine je četiri ili pet puta dobio udarce u lice. Nedavno je bio bolestan i to je sve pokrenulo. To je nešto što je morao da uradi već neko vreme, pa će se sada pobrinuti za to“, naveo je Hardi.

Nurkić je u prvoj sezoni u Juti u proseku postizao 10,9 poena uz 10,4 skoka u 41 utakmici.

„Nurk je bio veliki deo onoga što smo uradili ove godine i pomaže našoj ekipi na mnogo načina“, dodao je trener Jute.

(Beta)

