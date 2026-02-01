Juventus na gostovanju ubedljiv protiv Parme u Seriji A

Torinski klub poveo je u 15. minutu preko Bremera, da bi u 37. minutu na 2:0 povećao Veston Mekeni.
Parma je smanjila nakon autogola Andree Kambijaza u 51. minutu, a Juventus je u nastavku potvrdio pobedu golovima Bremera u 54. i Džonatana Dejvida u 64. minutu.
Juventus je mogao i do petog gola, ali je pogodak Loisa Opende u drugom minutu nadoknade poništen zbog ofsajda.
Srpski fudbaler Filip Kostić igrao je za Juventus od 65. minuta.
Juventus na četvrtoj poziciji Serije A ima 45 bodova, bod manje od trećeplasiranog Napolija i dva manje od drugoplasiranog Milana, koji ima utakmicu manje.
Parma posle četvrtog vezanog meča bez pobede u Seriji A zauzima 16. mesto sa 23 boda.
U narednom kolu Juventus dočekuje Lacio, a Parma gostuje Bolonji.
(Beta)
