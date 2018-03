Juventus u četvrtfinalu Lige šampiona

Fudbaleri Juventusa plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u Londonu, u revanš utakmici osmine finala, pobedili Totenhem sa 2:1.

U prvoj utakmici u Torinu bilo je 2:2, pa je Juventus ukupnim rezultatom 4:3 prošao medju četiri najbolje ekipe.

Utakmica na londonskom Vembliju počela je minutom ćutanja u čast kapitenu Fiorentine Davideu Astoriju, koji je iznenada umro prošle nedelje.

Totenhem je bio bolji u prvom delu igre, redjale su se šanse pred golom Bufona, pokušavali su Hjun min Son, Hari Kejn, Eriksen i Dele Ali, ali je engleski tim poveo tek u 40. minutu. Lopta je došla do Kijerana Tripijea on je centrirao na drugu stativu do Sona koji je poslao u mrežu iza Bufona.

Posle toga, u 41. minutu šansu je imao Miralem Pjanić, koji je sa ivice šesnaesterca šutirao pored stative, pa je njegova ekipa sa golom zaostatka završila prvo poluvreme.

Trener Juventusa Masimilijano Alegri je sa dve izmene u poluvremenu uspeo da pokrene ekipu, a crno-beli su izjednačili u 64. minutu golom Gonzala Iguaina, posle akcije u kojoj su učestvovali Stefan Lihtštajner i Sami Kedira, koji je i dodao Argentincu.

Posle izjednačenja Juventus je zaigrao ozbiljnije, a poveo je tri minuta kasnije golom Paola Dibale, posle dobrog dodavanja Iguaina.

Totenhem je posle toga pojačao napade, šanse su imali Kejn i Eriksen, ali je odbrana italijanskog šampiona dobro reagovala. U 83. minutu Son je pokušao snažnim udarcem sa distance, ali je lopta prošla pored stative.

Poslednju priliku Totenhem je imao u 90. minutu, Dejvis je centrirao pred gol, loptu je glavom zahvatio Kejn i pogodio stativu, a lopta se zatim odbila na gol liniju odakle je ispucao Andrea Barzalji i omogućio crno-belima da prodju u četvrtfinale.

(Beta)