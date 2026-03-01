Juventus u nadoknadi do boda protiv Rome u Seriji A

Fudbaleri Rome i Juventusa odigrali su večeras u Rimu nerešeno 3:3, u utakmici 27. kola italijanske Serije A.

Rimski klub je u vođstvo doveo Vesli Fransa u 39. minutu, a izjednačenje torinskoj ekipi donosi Fransisko Konseisao u 47. minutu.

Roma je u nastavku povela sa 3:1 golovima Evana Ndike u 54. i Donjela Malena u 65. minutu, da bi Juventus do boda došao preko Žeremija Boge u 78. i Federika Gatija u trećem minutu sudijske nadoknade.

Za Romu je ceo meč branio srpski golman Mile Svilar.

Roma se nalazi na četvrtom mestu Serije A sa 51 bodom i ima dva boda manje od trećeplasiranog Napolija.

Juventus posle četvrtog vezanog meča bez pobede u Seriji A zauzima šesto mesto sa 47 bodova.

U narednom kolu Roma gostuje Đenovi, dok Juventus dočekuje Pizu.

(Beta)

