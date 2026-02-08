Juventus u završnici do boda protiv Lacija u Seriji A

Fudbaleri Juventusa i Lacija odigrali su večeras u Torinu nerešeno 2:2, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.

Juventus je do vođstva mogao u 26. minutu, ali je pogodak Tena Kopmejnersa poništen zbog ofsajda.

Rimski klub je do prednosti stigao u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena golom Pedra.

Rezultat je u 47. minutu povećao Gustav Isaksen, a Juventus je u 59. minutu smanjio preko Vestona Mekenija.

Bod torinskom timu doneo je Pjer Kalulu u šestom minutu nadoknade.

Juventus na četvrtom mestu Serije A ima 46 bodova, dok je Lacio osmi sa 33 boda.

U narednom kolu Juventus gostuje Interu, a Lacio dočekuje Atalantu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com