Juventus u završnici do boda protiv Lacija u Seriji A

Fudbaleri Juventusa i Lacija odigrali su večeras u Torinu nerešeno 2:2, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.
Juventus je do vođstva mogao u 26. minutu, ali je pogodak Tena Kopmejnersa poništen zbog ofsajda.
Rimski klub je do prednosti stigao u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena golom Pedra.
Rezultat je u 47. minutu povećao Gustav Isaksen, a Juventus je u 59. minutu smanjio preko Vestona Mekenija.
Bod torinskom timu doneo je Pjer Kalulu u šestom minutu nadoknade.
Juventus na četvrtom mestu Serije A ima 46 bodova, dok je Lacio osmi sa 33 boda.
U narednom kolu Juventus gostuje Interu, a Lacio dočekuje Atalantu.
(Beta)
