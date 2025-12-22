Južna Afrika pobedila Angolu na Afričkom kupu nacija

Južnu Afriku je u vođstvo doveo Osvin Apolis u 21. minutu, da bi izjednačenje Angoli doneo Manuel Kafumana u 35. minutu.
Pobedu Južnoj Africi doneo je fudbaler Barnlija Lajl Foster u 79. minutu.
Za selekciju Angole od 76. minuta igrao je fudbaler Crvene zvezde – Milson.
Večeras se od 21.00 u okviru Grupe B u Agadiru sastaju Egipat i Zimbabve.
Ranije danas u prvom kolu Grupe A Mali i Zambija su u Kazablanki odigrali nerešeno 1:1.
Afrički kup nacija igra se u Maroku od nedelje i traje do 18. januara.
(Beta)
