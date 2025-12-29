Južna Afrika pobedila Zimbabve za plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija

Fudbaleri Južne Afrike plasirali su se večeras u osminu finala Kupa afričkih nacija, pošto su u Marakešu savladali Zimbabve sa 3:2, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe B.

Južna Afrika je povela u sedmom minutu golom Čepanga Moremija, da bi Zimbabve izjednačio preko Tavande Masvanise u 19. minutu.

Novo vođstvo Južnoj Africi doneo je Lajl Foster u 50. minutu, ali je Zimbabve stigao do drugog izjednačenja autogolom Obrija Modibe u 73. minutu.

Devet minuta Južna Afrika je obezbedila pobedu, kada je sa jedanaesterca siguran bio Osvin Apolis.

Egipat i Angola su u okviru iste grupe u Agadiru odigrali nerešeno 0:0.

Egipat je ranije osigurao plasman u osminu finala, a grupnu fazu završio je na prvoj poziciji sa sedam bodova. U narednu rundu plasirala se i Južna Afrika sa šest bodova, dok su Angola sa dva boda i Zimbabve sa jednim bodom završili takmičenje.

Kup afričkih nacija igra se u Maroku, a finale je zakazano za 18. januar u Rabatu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com