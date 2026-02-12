Južnokorejska snouborderka osvojila zlato u disciplini halfpajp na ZOI

Južnokorejska takmičarka Čho Gaon osvojila je večeras u Livinju zlatnu medalju u snoubordu u disciplini halfpajp na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Čho je pobedila rezultatom 90,25 bodova, koliko je dobila u trećoj seriji.
Srebrnu medalju osvojila je Amerikanka Kloe Kim sa 88 bodova. Ona je bila dvostruka uzastopna šampionka u toj disciplini.
Japanska takmičara Micuki Ono osvojila je bronzu sa 85 bodova.
U snoubordu halfpajp takmičari se spuštaju kroz veliku konstrukciju u obliku cevi i izvode akrobatske trikove u vazduhu, a boduju se visina skoka, težina trikova, tehnika, kontrola, stil, doskok.
(Beta)
