Kadeti Srbije osvojili titulu na Evropskom košarkaškom prvenstvu

Muška kadetska reprezentacija Srbije osvojila je večeras titulu na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina u Tbilisiju, pošto je u finalu pobedila Litvaniju 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Srpsku reprezentaciju predvodili su Petar Bjelica sa 25 poena i devet skokova, Ognjen Simjanovski sa 22 poena, šest asistencija i pet skokova i Nikola Kusturica sa 18 poena, 14 skokova i osam asistencija.

U ekipi Litvanije Gabrijelijus Bividas postigao je 26 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije. Lukas Šiškauskas dodao je 22 poena, a Jokubas Kukta 10 poena.

Srpski tim je dobro počeo utakmicu, ali je Litvanija popravila igru i povela sredinom prve četvrtine.

Litvanci su predvođeni pre svih Bividasom i Šiškauskasom uglavnom bili u vođstvu sve do koša Matije Lukića na 2:20 minuta pre kraja treće deonice za vođstvo Srbije 67:65.

Srbija je od tada čuvala prednost koja je iznosila i sedam poena, Litvanija se primakla na tri poena zaostatka poenima Jokubasa Kukte za 78:81, ali je sa četiri vezana poena Petra Bjelice srpski tim odbio napad.

Dobro je igrala Srbija u tim trenucima, a posle pet vezanih poena Nikole Kusturice povela je 95:82, a košem Bjelice i sa 97:83. Ekipa Stevana Mijovića je do kraja zadržala prednost i prvi put posle 18 godina osvojila titulu evropskog šampiona.

(Beta)

