Kadeti Srbije u četvrtfinalu Evropskog košarkaškog prvenstva

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se večeras u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Tbilisiju, pošto je u osmini finala pobedila Grčku 92:65 (20:20, 33:17, 17:15, 22:13).

Srpski tim predvodili su Petar Bejlica sa 20 poena, 15 skokova i četiri asistencije, Nikola Kusturica sa 19 poena, 11 skokova i tri asistencije i Ognjen Simjanovski sa 16 poena, šest skokova i šest asistencija.

U ekipi Grčke najefikasniji su bili Angelos Zupas sa 22 poena i Panajotis Sigalas sa 11 poena i šest skokova.

Srbija će u sredu od 19 časova u četvrtfinalu takmičenja za igrače do 16 godina, igrati protiv Turske.

Selektor Srbije Stevan Mijović rekao je da je njegova ekipa u najvažnijoj utakmici na turniru ostvarila veliku pobedu jer nastavlja borbu za medalju.

„Iako rezultat to ne govori, jako težak meč do samog kraja. Slomili smo Grke tek u poslednjih pet minuta i napravili nedostižnu razliku. Tokom cele utakmice su nam disali za vrat, važnost nam nije dozvoljavala da se opustimo i uđemo u naš ritam, ali smo na kraju upornošću, većom željom i energijom uspeli da slavimo. Sutra nas čeka velika utakmica sa odličnom reprezentacijom Turske“, rekao je Mijović za sajt Saveza.

(Beta)

