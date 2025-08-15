Kadeti Srbije u finalu Evropskog košarkaškog prvenstva za igrače do 16 godina

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina, pošto je večeras u Tbilisiju u polufinalu pobedila selekciju Slovenije 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14).

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Ognjen Simjanovski sa 24 poena (5/8 šut za tri poena). Nikola Kusturica je dodao 19 poena i pet skokova, dok je Petar Bjelica zabeležio 13 poena, 12 skokova i pet asistencija.

Kod selekcije Slovenije najefikasniji bio je Nejc Rožnik sa 14 poena, uz devet skokova, dok je Lun Jarc dodao 12 poena i osam skokova.

Reprezentacija Srbije će u finalu igrati protiv selekcije Litvanije, koja je u polufinalu pobedila Italiju 91:81.

(Beta)

