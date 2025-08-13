Kadeti Srbije u polufinalu Evropskog košarkaškog prvenstva u Tbilisiju

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se večeras u polufinale Evropskog prvenstva u Tbilisiju, pošto je u četvrtfinalu pobedila Tursku 94:73 (29:18, 16:25, 18:12, 31:18).

Srpsku ekipu predvodio je Nikola Kusturica sa 30 poena, 12 skokova i pet asistencija. Ogjen Simjanovski pobedi je doprineo sa 17 poena, sedam skokova i četiri asistencije, Matija Lukić sa 13 poena, a Luka Pavlović sa 10 poena.

U selekciji Turske Omer Kutlaj bio je najefikasniji sa 32 poena uz osam asistencija. Demir Ozturk dodao je 13 poena i četiri asistencije, a Nojan Tolan osam poena i šest skokova.

Srbija će u petak od 19 časova u polufinalu takmičenja za igrače do 16 godina igrati protiv Slovenije. U drugom polufinalu igraju Litvanija – Italija.

Selektor Srbije Stevan Mijović rekao je da je njegova ekipa ostvarila „preveliku pobedu“ protiv kvalitetne ekipe i da je verovala u trijumf.

„Mislim da je trebalo i prvo poluvreme da vodimo više, ali eto, igrom slučaja, bilo je neizvesno. Odigrali smo drugo poluvreme bukvalno bez greške, sa mnogo većom energijom i željom od njih i to je rezultiralo ovom pobedom“, rekao je Mijović za sajt Saveza.

„Idemo da se oporavimo i čekaju nas dve utakmice za medalju. Čestitao bih momcima, ušli smo u četiri najbolje ekipe na Evropskom prvenstvu ali ne stajemo, idemo i dalje utakmicu po utakmicu“, dodao je on.

(Beta)

