Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je peto mesto na Evropskom prvenstvu za igračice do 16 godina, pošto je danas u Piteštiju pobedila selekciju Italije 70:66 (9:11, 19:19, 21:22, 21:14).

Selekcija Srbije je ovom pobedom obezbedila i plasman na Svetsko prvenstvo za igračice do 17 godina, koje će od 11. do 19. jula 2026. godine biti održano u Češkoj.

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije u meču protiv Italije bila je Anastasija Jovanov sa 15 poena, uz devet skokova. Jovana Ilić je dodala 12 poena i pet skokova, dok je Nada Maksimović zabeležila 10 poena i 10 skokova.

Kod selekcije Italije najefikasnija je bila Isabel Hasan sa 22 poena, uz devet skokova. Aiša Dianje je dodala devet poena, dok su Đulija Muler i Tesa Salveti postigle po osam poena.

(Beta)

