Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za EP

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije, uzrasta do 17 godina, plasirala se večeras u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u drugoj utakmici kvalifikacija u Pančevu pobedila Bosnu i Hercegovinu 1:0.

Jedini gol postigao je Dragan Anokić u šestom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Bosna je utakmicu završila sa devetoricom igrača, pošto je Matej Deket u 90. minutu dobio drugi žuti karton, a Miljan Kecman isključen je u petom minutu nadoknade nakon što je napravio penal.

Posle dva kola u kvalifikacionoj Grupi 7 Srbija ima šest bodova, koliko i prvoplasirana Turska i plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija. Bosna i Malta su bez bodova.

U poslednjem trećem kolu Srbija će u Pančevu igrati protiv Turske.

(Beta)

