Kafu: Srbija može da iznenadi na Svetskom prvenstvu

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Brazila Kafu izjavio je danas da tim Srbije može da bude jedno od iznenadjenja na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kataru.

Kafu je u intervjuu za Frans pres, upitan koje reprezentacije mogu da iznenade, naveo Srbiju, Belgiju, Dansku i Portugal „koliko god to izgledalo neverovatno“.

Upravo će utakmica protiv Srbije biti prva koju će Brazil odigrati na Svetskom prvenstvu, u okviru Grupe G.

„Srbija se plasirala na Svetsko prvenstvo kao prva u svojoj grupi. Igrali su veoma dobro u kvalifikacijama. Imaju jak tim i ne plaše se da igraju fudbal protiv bilo kakvog protivnika“, rekao je Kafu.

On je naveo da će i Francuska, koja će u Kataru braniti titulu, biti veoma jaka.

„Francuska će biti veoma jaka, kao i na prošlom Svetskom prvenstvu. Oni dolaze sa etiketom aktuelnih svetskih šampiona i boriće se za dubl. To je jedan od najjačih timova koje treba pobediti“, rekao je 52-godišnji Kafu.

Govoreći o selekciji svoje zemlje, on je istakao da veruje da Brazil u Kataru može da „razbije evropsku dominaciju“.

Brazil nije osvojio Svetsko prvenstvo više od dve decenije, a upravo je Kafu bio poslednji kapiten te selekcije koji je podigao trofej namenjen šampionima sveta, u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine.

Kafu se sada kladi da Brazil može da osvoji šestu titulu šampiona sveta (posle 1958, 1962, 1970, 1994. i 2002), ali i upozorava na Argentinu Lionela Mesija koju vidi kao „velikog favorita“.

„Svetsko prvenstvo u Kataru je odlična prilika da se prekine evropska dominacija. Savršeno je vreme da Brazil razbije kletvu i osvoji titulu. Argentina i Brazil su dva favorita. Brazil ide u Katar posle odličnih nastupa, a Argentina takodje ima dobar tim. Obe zemlje imaju veliki potencijal da osvoje Svetsko prvenstvo“, rekao je Kafu.

Uptitan šta mu se najviše dopada kod tima koji predvodi selektor Tite, Kafu je odgovorio – tim u celini.

„Imamo veoma dobru grupu igrača koji mogu da preokrenu utakmicu u bilo kom trenutku. Jaka strana je njihovo jedinstvo, znaju da ne zavise od jednog igrača da bi osvojili Svetsko prvenstvo i to će im pomoći“, rekao je Kafu.

Kafu je naveo da svi polažu nade u Nejmara, ali je istakao da zvezda Pari Sen Žermena ne igra sama.

„Sa Nejmarom u dobroj formi imamo veoma dobre šanse da osvojimo Svetsko prvenstvo, jer je on igrač koji zaista pravi razliku na terenu. Polažemo nade u njegov talenat, ali on ne igra sam. Ako bude igrao dobro, siguran sam da će motivisati ostale igrače i učiniti da se oni osećaju važnim kako bi mogli da pobede“, naveo je on.

Svetsko prvenstvo u Kataru počinje 20. novembra, a meč Srbije i Brazila u okviru prvog kola Grupe G na programu je četiri dana kasnije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.