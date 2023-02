Kako su govorile Zvezdine legende? Fudbal se igra zbog publike. . .

BEOGRAD – Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 15 sati dočekuju Čukarički u utakmici 22. kola Superlige, a na sajtu kluba kao svojevrstan poziv navijačima da ispune stadion „Rajko Mitić“ objavljen je tekst sa izjavama legendarnih asova o značaju podrške sa tribina.

„Ja igram fudbal zbog publike. Ništa ne može da me motiviše za igru kao publika: ni protivnik, ni značaj utakmice, ni trener. Za mene je samo važno da je gledalište prepuno, da čujem aplauz“, izjavio je svojevremeno legendarni Dragoslav Šekularac.

I kad uspostavim dodir s publikom, na sve zaboravim, tražim samo loptu, govorio je Šeki.

„I sve ostalo je za mene lako: dribling, i šut, proigravanje i trčanje. Ne osećam nikakav zamor, ništa. Nije pritom važno da li sam na utakmicu došao posle neprospavane noći. Ako me publika ponese na svojim krilima, eto dobre igre“, pričao je Šekularac, druga „Zvezdina zvezda“

Dragan Džajić, treća „Zvezdina zvezda“, često je govorio ako po izlasku na teren ugleda prazne tribine postaje tužan.

„Tada bih se najradije vratio u svlačionicu, jer unapred znam da od dobre igre neće biti – ništa, čak i ako dajem sve od sebe da bih igrao dobro – uzalud je. Ali sam zato najsrećniji kad je stadion pun, to je već garancija za uspešnu igru“.

Četvrta „Zvezdina zvezda“ Vladimir Petrović Pižon govorio je da uživa u fudbalu, golovima, varkama, u nadmudrivanjima, ali da bi sve to postalo potpuno, da bi zaista bio srećan, bio mu je potreban aplauz gledališta.

„Bio sam gladan tog aplauza. A kada su tribine prazne? Šta da vama kažem? Ne igra mi se! – Prazne tribine, prazna igra“, rekao je Vladimir Petrović Pižon.

(Tanjug)

