Kaljari sa igračem više pobedio Romu u Seriji A

Fudbaleri Kaljarija pobedili su danas na svom terenu Romu sa 1:0, u utakmici 14. kola italijanske Serije A.

Rimski klub je od 52. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Zekiju Čeliku.

Tim sa Sardinije je brojčanu prednost iskoristio u 82. minutu, kada se u strelce upisao Đanluka Gaetano.

Za Romu je ceo meč branio srpski golman Mile Svilar.

Romi je ovo drugi vezani poraz u Seriji A, a trenutno zauzima četvrto mesto sa 27 bodova. Kaljari posle treće pobede ove sezone ima 14 bodova na 14. mestu.

U sledećem kolu Roma dočekuje Komo, a Kaljari gostuje Atalanti.

(Beta)

