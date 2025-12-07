Kaljari sa igračem više pobedio Romu u Seriji A

Fudbaleri Kaljarija pobedili su danas na svom terenu Romu sa 1:0, u utakmici 14. kola italijanske Serije A.

Foto: Beta

Rimski klub je od 52. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Zekiju Čeliku.

Tim sa Sardinije je brojčanu prednost iskoristio u 82. minutu, kada se u strelce upisao Đanluka Gaetano.

Za Romu je ceo meč branio srpski golman Mile Svilar.

Romi je ovo drugi vezani poraz u Seriji A, a trenutno zauzima četvrto mesto sa 27 bodova. Kaljari posle treće pobede ove sezone ima 14 bodova na 14. mestu.

U sledećem kolu Roma dočekuje Komo, a Kaljari gostuje Atalanti.

(Beta)

