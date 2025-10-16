Kalulu: Pričaću o Grobarima gde god da odem

Dosadašnji fudbaler Partizana Aldo Kalulu zahvalio je danas navijačima na podršci tokom boravka u klubu i rekao da će o njima pričati gde god da ode.

„Hvala vam Grobari… Zaslužujete svu sreću na svetu… Pričaću o vama gde god da odem. Samo jedan Partizan“, naveo je Kalulu na društvenim mrežama.

Partizan je ranije danas saopštio da je raskinuo ugovor sa Kaluluom zbog neispunjavanja profesionalnih obaveza i dužeg nepojavljivanja na treninzima.

Kalulu je u Partizan došao 2022. godine iz francuskog Sošoa i za crno-bele je odigrao 88 utakmica i postigao devet golova.

(Beta)

