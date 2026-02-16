Kameron Pejn iz Partizana prelazi u Filadelfiju

Dosadašnji košarkaš Partizana Kameron Pejn karijeru će nastaviti u NBA ligi, u ekipi Filadelfije, potvrdili su danas crno-beli.

Američki košarkaš, koji je tokom sezone stigao u redove crno-belih da svojim iskustvom i kvalitetom nadomesti odsustvo Karlika Džounsa, izazvao je interesovanje Filadelfije koja se obratila Partizanu sa željom da Pejna vrati u NBA ligu, naveo je Partizan.

Kako su naveli crno-beli, u trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, Partizan je doneo odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak Pejna u Filadelfiju.

Partizan je zahvalio Pejnu na svemu i poželeo mu puno uspeha u nastavku karijere.

(Beta)

