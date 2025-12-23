Kameron Pejn novi košarkaš Partizana

Američki plejmejker Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana, potvrdio je danas taj košarkaški klub.

Ovaj 31-godišnji košarkaš je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.

On će braniti boje Partizana do kraja sezone, naveli su crno-beli.

Pejn, 14. pik sa NBA drafta 2015. godine, u sezoni za nama je igrao u ekipi Njujork Niksa. Pre toga, Pejn je u NBA ligi nastupao za Filadelfiju, Milvoki, Čikago, Klivlend i Oklahomu.

Partizan je ranije danas ozvaničio i dolazak novog trenera, Đoana Penjaroje.

Košarkaši Partizana prvu narednu utakmicu igraju u petak protiv Makabija u Beogradu u okviru Evrolige.

(Beta)

