Kameron Pejn novi košarkaš Partizana

Ovaj 31-godišnji košarkaš je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.
On će braniti boje Partizana do kraja sezone, naveli su crno-beli.
Pejn, 14. pik sa NBA drafta 2015. godine, u sezoni za nama je igrao u ekipi Njujork Niksa. Pre toga, Pejn je u NBA ligi nastupao za Filadelfiju, Milvoki, Čikago, Klivlend i Oklahomu.
Partizan je ranije danas ozvaničio i dolazak novog trenera, Đoana Penjaroje.
Košarkaši Partizana prvu narednu utakmicu igraju u petak protiv Makabija u Beogradu u okviru Evrolige.
(Beta)
