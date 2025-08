Kamp Dušana Domovića Buluta za mlade basketaše počeo sa radom

Kamp za mlade basketaše pod nazivom Bulut Hoops kamp, koji je pokrenuo proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut, počeo je sa radom u Novom Sadu.

Na otvorenom terenu kod Sokolskog doma u Novom sadu, koji je specijalno renoviran za ovu priliku, održava se Bulut Hoop kamp, koji je besplatan za sve polaznike.

„Ovo je bio jedan od načina da sportu koji mi je dao mnogo toga, vratim jedan delić. Želeo sam da svoje znanje i bogato iskustvo počnem da prenosim na nove, mlade generacije, da im na neki način pomognem i pokušam da unapredim njihovu igru. Iz tog razloga sam veoma zahvalan sponzorima koji su omogućili da rad sa ovim devojčicama i dečacima odnosno momcima i devojkama tokom čitavog avgusta bude besplatan“, rekao je Domović Bulut.

Kamp će trajati u smenama od po pet dana, a u prvoj smeni do 8. avgusta na terenu su basketaši od 18 do 22 godine. Termin od 11. do 15. avgusta rezervisan je za igrače od sedam do 12 godina, dok će devojke od 14 godina i starije trenirati od 18. do 23. avgusta. Poslednja smena od 25. do 30. avgusta rezervisana je za dečake od 13 do 16 godina.

Domović Bulut istakao je da će u radu kampa biti uključen tim stručnjaka, da će se obavljati razna testiranja i da će se trenirati dva puta dnevno.

„Osim osnova igre radiće se na driblingu, šutu, dodavanju. Moja uloga na kampu će biti neka vrsta demonstratora i mentora, a cilj je da polaznicima kampa prensem sve ono što bi trebalo da rade ako žele da se basketom 3×3 bave na profesionalan način“, naveo je on.

Bulut hoops kamp je samo jedan deo u ambicioznom projektu pod nazivom Basket city. Ovaj međunarodni sportsko-kulturni događaj će u Novom sadu trajati do kraja godine.

Od septembra do decembra manifestacija Basket City poprimiće više edukativni i naučni karakter, s obzirom na to da će se održavati stručni seminari, radionice i edukacije za trenere, sportiste i sportske radnike kao i predavanja o sportskom razvoju, pravilnoj ishrani, rehabilitaciji i poboljšanju performansi sportista.

„Krajem avgusta imaćemo zaista bogat sadržaj. Za 28. avgust planirano je finale Amaterske 3×3 lige, a 28. i 29. biće održan i festival uličnih svirača. Takođe, 29. avgusta na velikom video bimu na samom terenu biće organizovano i gledanje utakmice naše košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu“, rekao je Domović Bulut.

„Moja velika želja je bila da sve ono što sam na sličnim kampovima viđao po svetu, na kojima sam i lično učestvovao dok sam aktivno igrao, posebno po Americi, napravim i ovde kod nas. Nadam se da ću u tome uspeti, da će ovo doprineti dodatnoj popularizaciji 3×3 basketa u Srbiji kako bismo i u budućnosti imali igrače koji će našu zemlju na velikim takmičenjima predstavljati na najbolji način i osvajati medalje“, dodao je on.

(Beta)

