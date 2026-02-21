Kanađani osvojili zlatnu medalju u karlingu na ZOI

Muška karling reprezentacija Kanade osvojila je večeras zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je u finalu pobedila Veliku Britaniju 9:6.

Kanada je „prelomila“ meč u devetom delu igre koji je dobila 3:0.

Kanađani su osvojili treće zlato na poslednjih četiri Zimskih olimpijskih igara.

Britanci su pokušavali da osvoje zlato prvi put od 1924. godine.

U muškoj konkurenciji bronzu je osvojila Švajcarska pobedom protiv Norveške 9:1.

Ženska reprezentacija Kanade ranije danas je osvojila bronzu, pobedom protiv selekcije SAD 10:7.

U duelu za zlato u nedelju igraju Švajcarska i Švedska.

(Beta)

