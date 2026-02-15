Kanađanin Kingsberi osvojio zlato u slobodnom skijanju u disciplini dualni moguli

Kanadski takmčar Mikael Kingsberi osvojio je danas u Livinju zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini dualni moguli na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Kingsberi je pobedio rezultatom od 30 bodova.
Srebrnu medalju osvojio je Ikuma Horišima iz Japana sa pet bodova.
U malom finalu, u borbi za bronzu, Australijanac Met Grejem pobedio je Japanca Takuju Šimakavu 20:15.
U slobodnom skijanju dual moglus dva takmičara se istovremeno paralelno spuštaju niz stazu sa mogulima i skaču na dve skakaonice. Sudije ocenjuju tehniku skijanja, brzinu i težinu i kvalitet skokova.
(Beta)
