Kanadski brzoklizač na kratkim stazama Duboa osvojio zlato u trci na 500 metara na ZOI

Kanadski brzoklizač na kratkim stazama Stiven Duboa osvojio je večeras zlatnu medalju u trci na 500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Duboa je do svog prvog zlata na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama došao sa vremenom od 40,835 sekundi.

Srebrnu i bronzanu medalju osvojili su holandski takmičari. Srebro je pripalo Meleu van t Vautu sa rezultatom od 40,912 sekundi, a bronza njegovom bratu, osvajaču zlatne medalje u trkama na 1000 i 1500 metara, Jensu van t Vautu sa vremenom od 41,908 sekundi.

(Beta)

