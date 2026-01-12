Kanadski teniser Miloš Raonić završio karijeru

„Došlo je vreme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednoga dana doći, ali nekako se nikada ne osećate spremno za to. Sada sam najspremniji nego što ću ikada biti. Tenis je bio moja ljubav i opsesija većim delom moga života“, naveo je Raonić na društvenim mrežama.

Raonić je 2016. godine na Vimbldonu postao prvi Kanađanin koji se plasirao u finale nekog grend slem turnira. On je tada u polufinalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera, a u finalu je izgubio od Britanca Endija Mareja.

Iste godine je igrao u polufinalu Australijan opena i prvi put u karijeri se plasirao na završni ATP turnir. Raonić je 2016. godinu završio kao treći na ATP listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri.

„Bio sam najsrećnija osoba koja je imala priliku da živi i da ispuni svoje snove. Mogao sam da dolazim svakoga dana i fokusiram se na to da budem bolji, da vidim gde će me to odvesti i da igram igru koju su mi čistom srećom predstavili kada sam imao osam godina. Nekako, to je postala moja opsesija i detinjstvo, a zatim je postala moja profesija i moj život“, naveo je Raonić na društvenim mrežama.

Raonić, rođen u Podgorici, bio je poznat po jakom servisu. Postao je profesionalac 2011. godine i osvojio je osam ATP titula.

On je rekorder po broju as udaraca u meču u tri seta, pošto je ih je imao 47 na turniru u Kvinsu 2024. godine.

Poslednji meč igrao je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kada je u prvom kolu izgubio od Nemca Dominika Kepfera 7:6, 6:7, 6:7.

(Beta)

