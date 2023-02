Kanselo: Nije tačno da sam se sukobio sa Gvardiolom, nemam ništa protiv Sitija

MINHEN – Portugalski fudbaler Žoao Kanselo demantovao je da je zbog sukoba sa menadžerom Mančester sitija Pepom Gvardiolom odlučio da karijeru nastavi u Bajernu iz Minhena, prenosi španski „Mundo Deportivo“.

Kanselo je pre nekoliko nedelja stigao na pozajmicu u Bajern, a britanski mediji su tvrdili da se portugalski fudbaler na ovaj korak odlučio zbog navodnog verbalnog sukoba sa Gvardiolom.

„Nije tačno da sam se sukobio sa Gvardiolom, to je kompletna laž. Nisam se osećao važnim za tim na poslednjim utakmicama. Razgovarao sam s trenerom i on se složio. Klub, trener i ja smo se složili da odem u Bajern i da je to za mene najbolja mogućnost. Svidela mi se nova prilika, nemam ništa protiv Mančester sitija“, rekao je Kanselo.

On će biti na pozajmici u Bajernu do kraja sezone.

„Ne znam da li ću se na kraju sezone vratiti u Mančester siti. U fudbalu se nikada ne zna i to je moguće“, zaključio je portugalski fudbaler.

Kanselo (28) je za Bajern odigrao četiri meča u svim takmičenjima. On je u Mančester siti stigao 2019. godine, a pre toga je igrao za Juventus, Inter, Valensiju i Benfiku.

(Tanjug)

